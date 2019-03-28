Знания на ощупь: В Краматорске разработали особые игрушки для детей с аутизмом. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) предприниматели в сотрудничестве с детским фондом «Unicef» начали изготавливать развивающие игрушки для детей с инвалидностью. В городе стартовала инициатива «Знания на ощупь».

Предприниматели краматорского ООО «Ферма 3Д» начали изготавливать для детей с инвалидностью игрушки, которые помогут малышам познавать мир и учиться. «Для детей с инвалидностью (с аутизмом, ментальными нарушениями) важно развивать кинестетические ощущения – они воспринимают мир на ощупь. Мы разработали такие учебные материалы (различные кубики, головоломки), которые помогут в познании мира, они развивающие. Также их можно применять на уроках в школе», – рассказал предприниматель Сергей Гаков.

Сейчас эти игрушки дали детям с инвалидностью, чтобы они могли оценить их в использовании.

Недавно краматорские предприниматели начали сотрудничать с фондом «Unicef». Планируется, что эти учебные материалы станут интересными школам Донецкой области, также интерес к ним проявят учителя-новаторы.

Игрушки можно применять на уроках математики, физики, а также на кружках по робототехнике.

Источник: «Бизнес-Восток»