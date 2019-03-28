Кабмин упростил выдачу документов на военное строительство на Донбассе. Новости

Правительство упростило строительство несложных военных сооружений в Луганской и Донецкой областях для повышения обороноспособности Украины. Об этом, со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

«Сейчас, во время очень сложной военной ситуации на востоке Украины, нужно своевременно обеспечивать все условия для повышения обороноспособности Украины. Поэтому для ускорения строительства необходимых военных сооружений в Луганской и Донецкой областях, было принято решение осуществлять новое строительство, реконструкцию и капремонт военных аэродромов, арсеналов, складов и других несложных сооружений на территории военных частей без получения разрешения ГАСК (государственной архитектурно-строительной комиссии, – ред.)», – отметил Лев Парцхаладзе.

Кроме того, это касается нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов казарменно-жилищного фонда военных городков (кроме жилых домов).