Магазин по продаже семян и удобрений, своя ТМ: Как переселенец из Горловки «вырастил» бизнес с нуля. Новости

В Днепре переселенец Максим из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) фактически с нуля «вырастил» свой бизнес, чтобы помочь аграриям выращивать урожай. Он занимается продажей семян и удобрений. Его историю сегодня, 28 марта, рассказали в пресс-службе Датского совета по делам беженцев (ДСБ).

Как сообщается, в Горловке у Максима был хорошо налаженный бизнес: два розничных магазина, оптовый склад, своя клиентская база по Донецкой и Луганской областях. Но с началом вооруженного конфликта он вынужден был переселиться в Днепр. Не только магазины и продукция, но и все оборудование осталось в Горловке. «Но мужчина решил не сдаваться, а попытаться заново наладить дело», – говорится в сообщении.

Так, уже в феврале 2015 года он смог открыть магазин по продаже семян и удобрений в Днепре. «Вначале было сложно в плане конкуренции. Я приехал в чужой регион, здесь уже были другие предприниматели, у которых уже налажена сеть сбыта. А тут такой специфический бизнес. К примеру, семена: люди должны в этом году посадить, а только на следующий год они станут постоянными клиентами, потому что уже будут знать наше качество. Надо было ждать. Но за несколько лет работы люди уже доверяют. У нас уже есть сеть частных предпринимателей, которые у нас заказывают продукцию», – рассказал переселенец.

В 2017 году Максим подал заявку на участие в грантовом проекте. Он хотел восстановить фасовку удобрений и расширить бизнес. Ему удалось получить финансирование. «Я считаю, что такие программы важны и нужны. Без гранта я бы этого не сделал. Когда заходишь в какую-то точку и позиционируешь себя как производитель и у тебя есть свой продукт, это намного легче, чем просто приходить и рассказывать какой ты хороший. Я смог возобновить деятельность по расфасовке удобрений и даже запустил и зарегистрировал свою торговую марку своих удобрений. На данный момент у меня работает 6 человек, все официально трудоустроены. Мне удалось трудоустроить троих человек благодаря гранту. Все мои земляки из Горловки», – поделился Максим.

Максим. Фото: Датский совет по делам беженцев

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