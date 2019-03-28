На Донетчине из-за обстрела НВФ был поврежден газопровод (Фото). Новости

В поселке Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) был поврежден газопровод. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«На днях российско-оккупационными войсками был совершен очередной террористический акт против народа Украины. Населенный пункт Новолуганское был обстрелян с применением минометов. В результате этого "братского огня" был поврежден газопровод. Без газа и тепла остались старики, дети», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-центр штаба ООС Фото: пресс-служба Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Фото: пресс-служба Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Фото: пресс-служба Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины

Как сообщили сегодня в пресс-службе Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины (CIMIC), газоснабжение к данному населенному пункту было возобновлено после проведения ремонтных работ. «Сегодня офицеры ГВС Cimic Svitlodarsk осуществили сопровождение и наладили взаимодействие между группой разминирования, СЦКК, СММ ОБСЕ и представителями Артемовского УГГ ПАО "Донецкоблгаз" для проведения технического осмотра и сварочных работ на наземном газопроводе среднего давления, который был поврежден в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в районе н. п. Новолуганское», – рассказали в пресс-службе.