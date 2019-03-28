Пропуск в зону АТО / ООС становится бессрочным: Что важно знать. Новости

С сегодняшнего дня, 28 марта, электронные разрешения (пропуска в зону АТО / ООС) для перемещения через линию разграничения становятся бессрочными. Об этом сообщается на сайте электронного сервиса СБУ «Реестр разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей».

Так, заявления, которые будут поданы с 28.03.2019, вступают в срок действия «без ограничения срока действия».

Заявления, которые переподаются с 28.03.2019, вступают в срок действия «без ограничения срока действия».

Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год. После окончания срока действия, их можно будет вновь переподать со сроком действия «без ограничения срока действия».

Как сообщается, для продления срока действия ранее предоставленного разрешения необходимо осуществить следующие шаги:

авторизироваться на ресурсе под своим логином и паролем;

в разделе «История поданных заявлений» («Історія поданих заяв») найти соответствующее заявление и нажать «Переподати» и, руководствуясь подсказками, вновь представить заявление, скорректировав (при необходимости) личные данные. Важно : переподать заявление может только лицо, которое его зарегистрировало;

: переподать заявление может только лицо, которое его зарегистрировало; кнопка «Переподати» активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения;

заявления, которые не были переподаны до истечения установленного срока действия разрешения, будут удалены.

«Будьте внимательны при внесении личных данных и проверяйте их достоверность! Пользуйтесь всплывающими подсказками при оформлении», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы только лицом, которое их вводило.

«Использование недействительных атрибутов доступа более 5 раз приведет к блокированию IP-адреса пользователя», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, восстановить аккаунт в базе электронных пропусков СБУ («Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО»), который был привязан к российскому ящику электронной почты, невозможно.

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