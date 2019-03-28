В Украине 10 млн пенсионеров ощутили положительные результаты пенсионной реформы, – Розенко. Новости

В Украине в результате индексации пенсий, которая стартовала с 1 марта, около 10 млн пенсионеров ощутили на себе положительные результаты пенсионной реформы, начатой в октябре 2017 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает сегодня, 28 марта, служба вице-премьер-министра.

Розенко подчеркнул, что отныне индексация пенсий будет проходить ежегодно и автоматически. «Отныне процесс индексации и осовременивания пенсий будет проходить автоматически. Каждое 1 марта человек будет получать новую проиндексированную пенсию. Подчеркиваю, что это постоянная ежемесячная выплата», – отметил он.

«И очень приятно сегодня иметь ситуацию, когда 2,5 млн украинцев получили во время индексации более 1 000 грн ежемесячных выплат. Несмотря на тяжелое финансовое состояние, в котором продолжает находиться наше государство, ведь война еще не закончилась, мы все-таки находим возможности для повышения и пенсий, и заработных плат», – добавил Розенко.

По его словам, несмотря на призывы некоторых политиков прекратить выплаты до завершения президентских выборов, ни одна социальная программа не будет остановлена. «Это жесткая позиция и президента Украины, и украинского правительства. Мы будем выплачивать и монетизированные субсидии, и повышать пенсии, более того, мы будем вводить новые социальные программы для повышения уровня жизни наших сограждан», – сообщил Павел Розенко.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях сравнительно высокий размер средней пенсии по Украине.

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