Сколько жителей неподконтрольного Донбасса планируют голосовать на выборах президента Украины, – опрос (Инфографика). Новости

Лишь 21% жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса планируют принять участие в выборах президента Украины 31 марта. Таковы результаты опроса, проведенного представителями Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») в марте 2019 года. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба организации.

Как сообщается, исследование проводилось на всех действующих контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) с 18 по 25 марта. Участие в нем приняли 759 респондентов, большинство которых – 61% – жители Донецкой области.

«Среди причин отказа от участия в голосовании первое место занимает сложность пересечения линии соприкосновения через КПВВ – 35% опрошенных отметили именно ее, как основную преграду и мотив не идти на выборы. Чуть меньше – 32% – отметили, что не будут голосовать потому, что дорога к месту возможного голосования будет занимать много времени. Почти четверть участников опроса не верят в то, что их голос каким-то образом повлияет на результаты голосования, а 22% респондентов назвали в качестве причины своего отказа от участия в голосовании высокую стоимость проезда», – говорится в сообщении.

Как отметила координатор БФ «Право на защиту» Мария Алексеенко, сейчас уже очевидно, что «проблемы с реализацией избирательного права есть. Как и с осведомленностью людей об их правах как граждан и избирателей».

Для увеличения – кликните на изображение

Правозащитники отмечают, что это уже второй опрос, который проводили представители фонда на КПВВ на тему выборов и уровня осведомленности переселенцев и украинцев, проживающих на временно неподконтрольной правительству Украины территории (НКПУТ). «Первое исследование было проведено в январе 2019 года. В нем приняли участие 872 человека разного возраста и пола, и хотя опрос не является репрезентативным (его результаты нельзя перенести на все население НКПУТ), оно продемонстрировало определенные тенденции. Тогда только 39% респондентов отметили, что они знают о возможности проголосовать. Как показали результаты второго опроса, по состоянию на конец марта о том, что они могут принять участие в голосовании на выборах президента Украины знала большая часть опрошенных», – подытожили в БФ.

Как сообщалось раннее, только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

Читайте также: