Донбасс не наш: Пушков разъяснил, почему Донбасс не сможет воссоединиться с Россией. Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что территория Донбасса является украинской и не может быть частью России.

Пушков подчеркнул, что включение Донбасса в состав РФ будет означать «бесконечную войну между Украиной и Россией».

«Есть политические ограничения. Они состоят в том, что мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины, мы признаем, что он часть Украины. Во-вторых, вы должны понимать, что такое изъятие Донбасса и присоединение его к России. Это постоянное состояние войны с Украиной, мы должны это понимать. Кто будет воевать, кто будет гибнуть, готовы ли мы к бесконечной войне, готовы ли мы к гибели наших солдат на этом фронте? Как это скажется на экономическом положении, насколько это нас подорвет с точки зрения нашего внутреннего развития? Это все очень серьезные вопросы. Поэтому мы ищем такую формулу, которая позволит Донбассу вновь обрести мир, но которая не приведет к состоянию постоянной войны между нами и Украиной. Мы в таком развитии событий тоже не заинтересованы», – пояснил Пушков.

Он также заверил, что «эмоционально понимает» дончан и сочувствует им.

Ранее Пушков настаивал на прямых переговорах украинского правительства с «Л-ДНР».