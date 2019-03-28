Консультировала избирателей: Жительницу Попаснянского района подозревают в организации «референдума ЛНР». Новости

Жительнице Попаснянского района (Луганская обл.) сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году женщина принимала участие в организации и проведении «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации правоохранителей, в мае 2014 года женщина добровольно согласилась принять участие в организации «избирательного участка» для проведения незаконного «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР» в Белогоровке Попаснянского района.

Выполняя функции «члена избирательной комиссии», местная жительница консультировала избирателей, сверяла анкетные данные, выдавала «бюллетени» и выполняла другие обязанности на «участке». После проведения псевдореферендума подозреваемая, вместе с другими лицами, передала «бюллетени» для подсчета и объявления результатов.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Согласно санкции статьи, правонарушительнице может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.

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