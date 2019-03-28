В Донецкой области 6 жителей отчитались о миллионных доходах. Новости

С начала декларационной кампании в Донецкой области о своих прошлогодних доходах уже отчитался 3 051 местный житель на общую сумму 124,4 млн. грн. Из них 6 граждан задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

К уплате в бюджет декларантами начислены 9,1 млн. грн. на доходы физических лиц и 1,3 млн. грн.

Активно о своих доходах за 2018 год отчитываются те, кто получал наследство, – 599 деклараций, получал доходы от продажи транспорта и недвижимого имущества – 196 деклараций и от сдачи в аренду движимого и недвижимого (в т. ч. земельного участка) имущества – 67 деклараций.

Для плательщиков налога на доходы физических лиц декларация подается до 1 мая года, следующего за отчетным.

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