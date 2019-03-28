Насилие вдоль линии разграничения на Донбассе продолжается, – ОБСЕ. Новости

На Донбассе продолжается насилие вдоль линии соприкосновения, в частности вокруг Чермалыка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) и Золотого (Попаснянский р-н, Луганская обл.). В период с 11 по 24 марта зафиксировано более 17 700 нарушений режима прекращения огня и 139 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода. Об этом говорится в ежемесячном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 28 марта.

«В период с 11 по 24 марта 2019 года СММ зафиксировала более 17 700 нарушений режима прекращения огня (в течение предыдущего двухнедельного периода зафиксировано около 15 700 таких нарушений). Практически 10 тысяч нарушений зафиксировано во второй части отчетного периода – это самый высокий показатель с начала ноября 2018 года», – говорится в отчете.

Как отмечают в Миссии, «особую обеспокоенность вызывала обстановка в некоторых районах». «Например, в районе Чермалыка, где неоднократно отмечались вспышки насилия после того, как в октябре 2018 года между Вооруженными силами Украины и вооруженными формированиями уменьшилась межпозиционная дистанция; а также в районе Золотого, где СММ по-прежнему фиксировала личный состав, технику, мины, нарушения режима прекращения огня и повреждения гражданских объектов. 11 марта наблюдатели зафиксировали повреждения в результате огня из стрелкового оружия на здании функционирующей школы в Золотом. С конца декабря 2018 года было уже 6 случаев повреждения этой школы», – сообщается в отчете.

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