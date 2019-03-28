Захарова заявила, что Волкер блокирует урегулирование на Донбассе. Новости

Действия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера блокируют урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он прямо говорит не то что о нецелесообразности, о необходимости блокировки любых контактов Киева с Донбассом. А это прямое противоречие минским договоренностям. То есть та программа, которая реально вывела бы их из кризиса, блокируется американским спецпредставителем», – сказала Захарова.
Также она считает, что это «единственная возможность взять ситуацию под контроль и объединить Украину».
При этом Захарова утверждает, что инициатором минских договоренностей была Россия, а «об этом все забывают» и что они «российская наработка».
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.
Как сообщалось ранее, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.
По мнению экспертов, специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.
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