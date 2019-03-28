В «ЛНР» хотят нового перемирия. Новости

Уполномоченный «ЛНР» на переговорах трехсторонней контактной группы в Миске Владислав Дейнего надеется, что на запланированном 10 апреля заседании будет согласовано введение очередного перемирия на Донбассе, передают местные интернет-издания.

«Я надеюсь, что 10 апреля мы сможем на очередной встрече определиться с теми мерами по обеспечению режима прекращения огня, которые сделают эффективными такие совместные заявления Контактной группы об очередном этапе полной приверженности режиму прекращения огня», – сказал он.

Он добавил, что «ЛНР» также предложила рассмотреть меры по обеспечению дополнительных гарантий безопасности в период проведения мероприятий в районе линии соприкосновения, например, во время проведения ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщалось ранее, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось 7 марта в режиме видеоконференции, стороны договорились о режиме тишины на линии разграничения на Донбассе с полуночи, 8 марта и бессрочно.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская». По словам официального представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгения Марчука, украинская власть готова отремонтировать мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», при условии полного соблюдения режима тишины. При этом в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения.

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