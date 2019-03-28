В Кабмине нашли решение, как не оставить Донбасс без воды. Новости

Кабинет министров Украины продлил действие бессрочных договоров государственного предприятия «Укринтерэнерго» с водоканалами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

По словам вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, договоры будут действовать до тех пор, пока водоканалы не найдут другого поставщика или не перейдут в статус защищенного потребителя.

«Это решение позволит работать водоканалам, которые пока не имеют другого поставщика. Дополнительно правительство дало возможность водоканалам заключать с Укринтерэнерго договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию», – говорится в сообщении.

Кроме того, министр напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект № 9406, который позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

«Мы будем настаивать на его первоочередном принятии. Возможности платить авансовую плату водоканалы не имеют. Принцип их работы понятен всем – они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц. Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым», – подытожил Зубко.

Стоит отметить, что ранее возникла угроза отключения электроэнергии с 31 марта ряду водоканалов, что в свою очередь привело бы к отключению воды у 5 миллионов украинцев. Такая ситуация возникла, потому что потребители, которые получали электроэнергию по договору с поставщиком «последней надежды», имеют проблемы с платежной дисциплиной и за первые два месяца текущего года общий уровень расчетов не превысил 40%.

Среди наибольших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых – КП «Вода Донбасса» и «Лисичанскводоканал», снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

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