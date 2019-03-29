Виталий Разнов: Грядущая декоммунизация – взгляд из Донецка. Блоги

Рано или поздно в Донецк вернется законная украинская власть. А с ее возвращением на всей территории деоккупированной части Донецкой области вступит в силу закон о декоммунизации. И тут начнется процесс весьма болезненный и неоднозначный, подходить к которому нужно будет взвешенно и очень обдуманно.

Вообще процесс декоммунизации в современной Украине надо было начинать еще в 1991 году. Но тогда еще очень сильны были советские настроения, ностальгические воспоминания по СССР, которые царили и среди населения, и во властных структурах. К тому же очень влиятельным было просоветское лобби в лице компартии. И все-равно, процесс запускать надо было именно тогда. Понемногу, не так яростно и огульно.

Не так страшен черт

Практика переименования городов, улиц, парков, скверов и прочих объектов существовала издавна. После «великой революции» искореняли наследие царизма и возвеличивали новых героев. Потом признавали героев врагами народа и восхваляли новых. Грандиозное помешательство с присвоением имени Сталина всему, что есть в обиходе: городам, улицам, паркам, колхозам, школам, заводам и даже людям. И обратный процесс после заклеймения тирана. Только наш бедолажный Луганск переименовывали в Ворошиловград и обратно пять раз. В более современной истории тоже масса примеров: города Брежнев, Андропов, Устинов. И, самое главное, народ не особенно противился этому. Демократии, как таковой, не было. Был приказ, ну или указ. И ведь привыкали ко всему этому абсурду. Вот и сейчас довольно быстро люди привыкли к новым декоммунизированным названиям. И уже чаще слышишь эти новые (или старые) названия: Лиман, Бахмут, Торецк, Покровск... Другое дело – надо взвешенно и обдуманно подходить к процессу переименования, выносить на всенародное обсуждение.

Ленин всегда живой …

Когда с началом перестройки в СССР начали понемногу появляться архивные документы, подумалось: вот и каюк ленинскому наследию. Слишком страшными, ужасными и нечеловеческими были указания, записки, приказы и требования «дедушки Ленина». Найдите и почитайте сами. Содрогнетесь… Но «ленины» в виде памятников, бюстов и монументов продолжали стоять. Продолжали именоваться «ленинскими» улицы, парки, скверы, колхозы, различные организации. А сам «демон революции» спокойно продолжал лежать для всеобщего почитания в своем «домике» на Красной площади.

Так и в Донецке Ленин цветет и властвует. Площадь Ленина, проспект Ильича, Ленинский проспект, Ленинский район. К этому можно добавить аж 20 памятников «великому и ужасному».

Уже понятно, что Ленин – главный претендент на декоммунизационные мероприятия в Донецке. А ведь есть в городе, например, улица Косиора и улица Постышева. Не уверен, что люди даже среднего поколения знают о том, кем были эти «выдающиеся советские партийные деятели». А ведь это – одни из главных устроителей голода в Украине в 30-х годах. Ну и кроме этого Косиор и Постышев – активные разоблачители «врагов народа» и подписанты расстрельных списков. Есть еще улица Мехлиса.

С названиями районов Донецка – это просто песня. Ленинский, Буденновский, Кировский, Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский, Пролетарский, Петровский. Особняком тут стоит Киевский район: смогли же придумать нейтральное название (не партийно-коммунистическое). Так что с названиями районов предстоит поработать. Трудно, мучительно, но делать это надо.

В Донецке насчитывается около 2,5 тысяч улиц, бульваров и проспектов. Больше половины из них названы вполне нейтрально. Улицы Цветочная, Школьная, Этюдная, Юбилейная, Абрикосовая, Прохладная, Брусничная, Взлетная, Праздничная. Проспекты Мира, Металлургов, Садовый, Шахтостроителей. Это ведь и красиво, и, не побоюсь сказать, на века.

Ну а как быть с улицами, названными именами довольно сомнительных личностей. Например, революционеров или партийных и государственных деятелей: улицы Марии Ульяновой, Цурюпы, Шаумяна, Тореза, Тельмана, Дзержинского, Розы Люксембург, Пархоменко, Щорса, Клары Цеткин, Карла Маркса и Карла Либкнехта. Ужас ужасный!

А есть еще улицы, названные в честь обобщенных групповых персонажей. Это улицы и проспекты Борцов Революции, Местных советов, Павших Коммунаров, Бакинских Комиссаров, Осоавиахима, Диктатуры Пролетариата. Понятно, что в советское время по-другому быть не могло, и улица Сакко и Ванцетти – не самое страшное, что можно придумать. Но как бы не хотелось жить новыми реалиями, при «ДНР» это невозможно. Но есть надежда, что с возвращением нас в Украину, мы таки отойдем от советских догм. Тем более, повторюсь еще раз, ну не знают люди этих нафталиновых персонажей, этих «героев забытых дней». Главная улица в Донецке – улица Артема. И большинство дончан уже не знали, кто был этот Артем, каким боком он к Донецку… Увы, если бы не «ДНР», при которой и в газетах, и на ТВ развернули целую кампанию по принципу «вспомнить все и всех».

Ломать – не строить

Конечно, я ни в коем случае не призываю огульно и сразу переименовать «неблагонадежные» улицы, площади, проспекты, районы. Все надо сделать взвешенно и продуманно. Тем более, существует немаловажный экономический аспект. Сколько средств будет затрачено на этот процесс (поменять таблички на домах, прописку в паспорте, документы всех предприятий по данным адресам), и где их изыскать? Одно понятно, что все надо будет делать поэтапно. И в первую очередь – убрать имена одиозных политических деятелей, революционеров и палачей своего народа.

Отдельная тема – памятники. Ясно, что большинство из них попадают под закон о декоммунизации. Но я бы не стал разрушать и ломать их. Мне очень нравится идея (она не новая) создания отдельного парка (этакий парк советского периода), где переустановить демонтированные памятники. Ведь многие из возвояний – это работы известных скульпторов и архитекторов. И не их вина, что они жили и работали в то советское время. Впрочем, как и многие мы. И пусть кто хочет – приходит туда и ностальгирует, а кого-то приводят и рассказывают о скорбном нашем прошлом – дабы не повторялось.

Понятно, что декоммунизация на Донбассе будет проходить довольно тяжело. Все мы знаем, какие настроения преобладают среди людей на этой территории. Но, товарищи дорогие, разве вам так хочется жить на улице имени убийцы, на проспекте «мертвых коммунаров»? Или ходить на площадь имени человека, который писал распоряжения вешать, расстреливать, брать заложников «непременно»?

Хотя сегодня, смотря на нынешних дончан, большинству все-равно – на имени кого они улице живут. Сегодня у нас главный посыл – выжить, а для многих еще – дождаться Украины. Главное – дождаться.

Виталий Разнов, Донецк, для РПД «Донецкие новости»

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