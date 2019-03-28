Пенсионный фонд в Северодонецке создал «Бюро находок». Новости

Управление Пенсионного фонда Украины в Северодонецке (Луганская обл.) ввело проект «Бюро находок», который позволит возвращать утраченные пенсионные удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Горожан, которые нашли пенсионные удостоверения, просят приносить их в городское управление ПФУ.

«Поэтому, если вы нашли пенсионное удостоверение, просим обратиться в Управление», – сказано в сообщении.

Также в ПФ напомнили о недопустимости получения заработной платы «в конвертах». Они организовали 2 лекции для временно безработных, а также флешмоб под лозунгом «Легальная заработная плата обеспечит ваше будущее».

«Специалисты фонда разъяснили гражданам преимущества легальной занятости и ее влияние на страховой стаж и будущую пенсию. Кроме того, пенсионщики призвали приобщаться к дистанционным формам обслуживания граждан, в частности через веб-портал Пенсионного фонда Украины, для осуществления контроля за данными, влияющими на пенсионные права», – говорится в сообщении.

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