В Костантиновке будут судить работника предприятия, по вине которого погиб мужчина. Новости

В Костантиновке (Донецкая обл.) будут судить 38-летнего работника одного из частных акционерных обществ за нарушение правил безопасности на производстве, в результате чего погиб мужчина. Досудебное расследование завершено, обвинение направлено в арбитражный суд. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточняется, инцидент произошел летом 2017 года. Водитель электропогрузчика, находясь в помещении склада, перемещал поддон с замороженными брикетами фарша. Увидев, что один из брикетов пристал к низу поддона, мужчина начал понемногу сдавать назад. В этот момент сзади водителя к поддону подошел транспортировщик, для того, чтобы отцепить брикеты. Не увидев его, водитель продолжил подъем, во время которого груз в 780 кг упал с вил погрузчика на пол, при этом, смертельно травмировав 35-летнего мужчину.

По информации прокуратуры, за совершение уголовного преступления по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) обвиняемому грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.