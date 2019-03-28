В Мариуполе с апреля введут электронные рецепты. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с 1 апреля программа «Доступные лекарства» начинает работать в новом формате. Теперь купить лекарства по этой программе можно будет только с помощью электронного рецепта. Получат его те пациенты, которые заключили декларацию с врачом. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Бумажных рецептов с 1 апреля не будет. Чтобы получить лекарство по программе "Доступные лекарства" доктор выписывает рецепт и пациенту приходит смс-код на его телефонный номер. С ним пациент может обратиться в любую аптеку, реализующую лекарства по данной программе, и по номеру рецепта купить необходимый препарат. Те бумажные рецепты, которые сейчас есть у пациентов на руках, с 1 апреля становятся недействительны. Главное – лекарства будут доступны лишь тем, у кого есть декларация с врачом», – пояснила директор департамента здравоохранения Светлана Макарова.

Она подчеркнула, что для реализации аптеками препаратов по программе «Доступные лекарства», они должны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). На сегодняшний день лишь одна аптечная сеть заключила такой договор. Еще 8 сетей на стадии подписания. Всего в Мариуполе 14 аптечных сетей работали по данной программе.

Также уточняется, что электронный рецепт имеет ряд преимуществ: сокращается время на оформление документации, появляется возможность использовать его на всей территории Украины.

По информации пресс-службы, в Мариуполе услугой «Доступные лекарства» воспользовалось около 10 тыс. человек, выписано более 40 тыс. рецептов. ​