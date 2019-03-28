Куць рассказал, как стимулируют развитие спорта в Донецкой области (Фото). Новости

В Донецкой области из областного бюджета выделили миллион гривен на зарплату 20 молодым спортсменам в возрасте от 16 до 21 года – членам созданной Донецкой областной штатной спортивной команды резервного спорта. Об этом сегодня, 28 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, 12 из них будут получать ежемесячно до конца текущего года 3 784 грн, 8 (имеющие звания мастеров спорта) – по 4 162 грн. «Такое решение приняли в связи с необходимостью поддерживать наших юных спортсменов, достигших высоких результатов в олимпийских видах спорта – боксе, греко-римской и вольной борьбе, тяжелой и легкой атлетике, парусному спорту, дзюдо, триатлоне и тхэквандо», – сообщил глава области.

Сегодня спортсмены получили соответствующие удостоверения.

Как отмечает председатель ДонОВГА, материальная поддержка спортивной молодежи – это «еще один шаг к стимулированию развития спорта в Донецкой области». «Кроме того, постоянно отмечаем денежными одноразовыми выплатами победителей и призеров всеукраинских и международных соревнований; лучших спортсменов и тренеров месяца и года», – добавил Куць.

Также глава области рассказал, что в области уже начали реализовывать программу обеспечения жильем спортсменов и их наставников: на условиях софинансирования с областью приобрести квартиры для своих выдающихся спортсменов уже готовы Торецк (до переименования – Дзержинск), Бахмут (до переименования – Артемовск), Мариуполь, Славянск и Покровский район.

«Работаем и над развитием спортивной инфраструктуры – капитально ремонтируем целый ряд важных объектов, в частности, училище олимпийского резерва имени Бубки, лечебно-физкультурный диспансер, имеем амбициозный проект строительства олимпийской спортивной базы», – подытожил Александр Куць.

Читайте также: