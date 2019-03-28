В Латвии вынесли приговор снайперу, который воевал за «ДНР». Новости

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса 29-летнего Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы условно за участие в конфликте на Донбассе. Суд постановил: если в течение двух лет Скрипник совершит какое-то правонарушение, то попадет в тюрьму, сообщает «Радио Свобода».

В ходе досудебного расследования Артем Скрипник рассказывал, что с 2008 года жил в Москве, а летом 2014-го ему предложили отправиться на восток Украины воевать на стороне незаконных вооруженных формирований, выдали форму и оружие. Он был ранен и месяц лечился, потом продолжил участие в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

По словам следователей, мужчина признался, что на Донбассе был снайпером и убил более 100 человек. Но на суде утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя из-за психологического давления.

Защита Скрипника настаивала, что осенью 2014 он получил на Донбассе травму головы и после этого «физически не мог воевать». Осложнения после травмы якобы привели к частичному параличу руки и ноги, и человек до сих пор страдает от частичной потери памяти. В то же время следователи настаивают, что Скрипник и после этого продолжил участвовать в боевых действиях как минимум до конца апреля 2015 года. В начале 2016 года он вернулся в Латвию, где и был задержан.

Дело Артема Скрипника является первым в Латвии, которое квалифицировалась по статье об участии в вооруженном конфликте за пределами страны.

Как сообщалось ранее, в Чехии Пардубицкий краевой суд занялся рассмотрением дела чешского военнослужащего Эрика Эшту, против которого выдвинуты обвинения в терроризме за участие в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР»

Напомним, в Украине судят гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги за участие в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

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