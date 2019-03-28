В Донецкой области насчитывается 785 бомбоубежищ и укрытий. Новости

В Донецкой области на специализированном учете сейчас находятся 785 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий. Об этом сегодня, 28 марта, заявил начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области Виктор Витовецкий, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По словам Витовецкого, в области продолжается материально-техническое наполнение оборонительных сооружений. Наибольшее внимание уделяется населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения.

«Сейчас речь идет о капитальных оборонительных сооружениях. Мы продолжаем развивать сеть временных укрытий и бомбоубежищ. Сейчас самая лучшая ситуация с количеством, укомплектованием и соответствием требованиям в городах Авдеевка, Дружковка, Покровск (до переименования – Красноармейск), Лиман, Мариуполь и Славянск», – пояснил он.

Как отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куц, развитие сети укрытий должно стать одной из первоочередных задач.

«Мы должны четко определить, в каком состоянии находятся бомбоубежища в городах и районах. Для этого необходимо срочно провести полную инвентаризацию, определить их состояние и способность принять людей в случае кризисной ситуации. Подчеркиваю, что, если в городе затоплены, повреждены или разрушены оборонительные сооружения – местные власти должны определить новые места их расположения и создать заново», – подчеркнул Куць.