ЕС выделил € 104 млн на проекты по энергоэффективности жилых домов в Украине. Новости

Европейский союз выделил 104 млн евро на реализацию программ по повышению энергоэффективности жилищного фонда Украины. Об этом заявила координатор сектора энергетики Представительства ЕС в Украине Ольга Бороданкова в ходе церемонии подписания соглашения о запуске программы финансирования проектов утепления домов объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), пишет УНИАН.

«В рамках внедрения программы повышения энергоффективности в жилых домах Европейский союз направил 104 млн евро. На сегодня это самая большая сумма из существующих и внедряемых в Украине программ Евросоюза, что свидетельствует о том, насколько открыт Евросоюз к оказанию помощи Украине», – сообщила Бороданкова.

Она отметила, что ЕС и в дальнейшем готов поддерживать жителей Украины, которые «готовы изменить свои потребительские привычки» в сторону внедрения энергоэффективных мер.

Как отметил присутствовавший на мероприятии вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, всего в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 млрд гривен.

«Общая сумма финансирования фонда на уровне 1,5 млрд грн, которые уже на счетах фонда. В этом году заложено в бюджете 1,6 млрд грн и средства от доноров в размере 100 млн евро», – сообщил Зубко.

В начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины. Часть средств для работы Фонда предоставляется международными донорами – правительством Германии и Европейской комиссией.

Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установления эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные.

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