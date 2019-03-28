За долги по коммуналке: Переселенцам, проживающим в модульном городке, грозит выселение. Новости

В Павлограде (Днепропетровская обл.) почти полторы сотни семей переселенцев могут быть выселены из модульного городка, в котором они живут на протяжении четырех лет. По словам жильцов, с начала года тарифы на коммуналку им подняли втрое – до 1 500 гривен за человека. Люди пожаловались, что платить столько они не в состоянии, а другого жилья найти не смогли, но чиновники – неумолимы. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает «Сегодня.ua».

Так, по словам жительницы модульного городка Александры Рублинской, на 10 квадратных метрах она живет со своими детьми с тех пор, как переехала из Луганской области. До Нового года исправно платила полторы тысячи гривен ежемесячно, а теперь должна отдавать шесть. «Около шести тысяч должна была платить, где-то так, в месяц. Для меня это равносильно, что получить все детские и отдать», – сказала она.

Ее соседи живут в отдельном модуле впятером – трое школьников, мать и бабушка на 20 квадратных метрах. Мать-одиночка, воевавшая на Донбассе, была ранена. А после Нового года получила платежку на 7 тыс. грн. Старшая дочка призналась – не платят. «Уже долг 17 тысяч, это долг. За год, если так платить, можно накопить на двухэтажный дом», – подсчитала Настя Подгорная.

Тарифы на коммунальные услуги для жителей этого модульного городка подняли сразу втрое, и с тех пор отсюда уехали почти 80 человек. Осталось 250 жильцов, в основном – пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи. «Нам сказали, что мы зарегистрированы как предприятие. То бишь, у нас нет права частной собственности, мы не идем как жилой фонд. И поэтому у нас начисляется за один киловатт электроэнергии 1,68 грн», – рассказала Ирина Бибикова.

В каждом модуле – индивидуальное электрическое отопление. Также в платежки добавляют стоимость воды и вывоза мусора.

Как пояснили в мэрии, с 2015 года часть коммунальных услуг оплачивали из бюджета города. За 4 года сумма превысила 6 млн грн, и депутаты решили – хватит. «Ни копейки они не платят за то, что там живут. То есть, за жилье. Они платят только за то, что сами использовали. Это вода, это электроэнергия и это бытовой мусор, вывоз бытового мусора», – объяснил заместитель Павлоградского городского головы Виталий Мовчан.

Модульный городок должен был служить максимум 3 года. Чиновники предложили переселенцам альтернативу – социальные общежития, но люди против – не нравится расположение, состояние помещений и соседство с тамошними жильцами.

Между тем, долги ежедневно растут и уже достигли почти полумиллиона гривен. Если жильцы и дальше не будут платить, чиновники предупреждают, что перекроют воду и прекратят электроснабжение.

Напомним, в Павлограде в городке для ВПЛ втрое повысили плату за проживание.

Как сообщалось ранее, модульный городок для внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) оказался на грани закрытия. После повышения платы за проживание в крупнейшем в Украине транзитном городке для переселенцев, не погасив долги, из помещений выехало более трех десятков человек.

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