Переселенцы могут подать заявление на получение временного жилья в Попасной. Новости

В Попасной (Луганская обл.) с 29 марта начинают принимать документы от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение временного жилья. Определены условия, при которых переселенцы смогут получить жилье во временное пользование. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета.

Так, временное жилье могут получить граждане из числа ВПЛ, которые:

находятся на учете в г. Попасная и не имеют или потеряли жилье (право пользоваться жильем) в результате или с целью избегания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций естественного или техногенного характера, и/или в следствие аварийного состояния жилья, других оснований, угрожающих их жизни и здоровью;

у которых есть (на правах собственности и/или пользования) жилое помещение не больше 6 кв. м. жилой площади на одного, пригодное для проживания (в соответствии с санитарными и техническими требованиями), расположенное в иных регионах, чем временно оккупированная территория Украины, населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия и населенных пунктах, расположенных на линии разграничения.

Перечень необходимых документов:

Заявление о постановке на учет для предоставления временного жилья (по образцу); (для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, от 16 до 18 лет предоставляется обязательное письменное согласие попечителя). Копии паспортов членов семьи, которые засчитываются на квартирный учет (1, 2 и все страницы с отметками о регистрации и приватизации); копии свидетельств о рождении (для несовершеннолетних детей). Копии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика на всех членов семьи. Копия справки о взятии на учет ВПЛ, которые засчитываются на квартирный учет. Копии документов, подтверждающих семейные, родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о государственной регистрации брака, удостоверения опекуна или попечителя), или справку о составе семьи. Копии документов, подтверждающих наличие оснований начисления баллов для предоставления временного жилья, льгот и/или имущественных прав (при наличии). Справки с места работы (для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения). Другие документы при необходимости.

Важно: При подаче копий документов обязательно предъявление их оригиналов для сверки.

Документы необходимо предоставить лично или через уполномоченное лицо по доверенности в отдел жилищно-коммунального хозяйства исполкома городского совета.

Что касается сроков предоставления жилья, то, по информации пресс-службы, решение о взятии ВПЛ на учет или отказ во взятии на учет предоставления жилых помещений принимает комиссия по мере получения заявлений о предоставлении жилья для временного проживания от ВПЛ, но не реже чем 1 раз в месяц.

Сообщение о принятии или отказе в принятии на учет можно получить в течение 7 рабочих дней со дня утверждения протокола комиссии на заседании исполкома.

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