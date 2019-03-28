Пушилин заявил о «жестком сигнале»: В Харцызске выявили недостачу соли. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) выявлен факт недостачи технической соли. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин и назвал это «злоупотреблением со стороны должностных лиц администрации города».

«В ходе проверки, проведенной МГБ в городе Харцызске, был установлен факт недостачи соли технической. В дальнейшем были выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц администрации, а также одного из коммунальных предприятий города», – говорится в сообщении.

Пушилин отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Надеюсь, что данный факт подействует отрезвляюще на тех городских чиновников и руководителей коммунальных предприятий, которые еще не избавились от заблуждения относительно собственной исключительности и неприкосновенности», – написал Денис Пушилин.

В комментариях к новости местные жители намекают, что на сленге «солью» называют синтетический наркотик-стимулятор, по своему действию похожий на кокаин и амфетамин.

«Проверь Донецк на соль! Весь в закладках», – пишет Светлана.

Также в комментариях пользователи сообщают и о других хищениях в городе.