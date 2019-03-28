2,5 дня сказки: Дети из прифронтового Зайцево побывали во Львове (Фото). Новости

28 детей из прифронтового Зайцево (Донецкая обл.) посетили Львов. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Зайцево.

«2,5 дня сказки получили дети из прифронтового Зайцево. Было множество развлечений и познавательных экскурсий. Узнали тайны создания шоколада во Львовской мастерской шоколада. Увидели Дом Франко – Franko House. Посетили детский эколого-натуралистический центр. Узнали интересные факты из истории города Льва, катаясь на настоящем Чудо-поезде. Прогулялись митрополичьими садами Архикафедрального собора св. Юра. Невероятно весело провели время во львовском комплексе ТВК "Южный". Прошлись по улицам города театрализованной экскурсией с «профессиональными львовянами», братьями Петром и Иваном Радковец. Эти два с половиной дня были просто невероятные», – говорится в сообщении.

Инициатором поездки стал львовский Premier Hotel Dnister. «Отдельные слова благодарности персоналу Premier Hotel Dnister за терпение и понимание. Для большинства наших детей такие элементарные вещи как лифт или карта-ключ от номера – были настоящим чудом», – говорится в сообщении.

Волонтер, львовянка Анна Сабо, которая занималась приемом детей, отметила, что для многих из них это была первая поездка во Львов. «Мне и команде Premier Hotel Dnister очень хотелось подарить детям невероятные эмоции и желание вернуться во Львов. Нам это удалось! Я и сама зарядилась от них на все 100%. Из Львова в Бахмут я провожала не просто группу детей, а 28 уставших и замерзших друзей», – подчеркнула она.