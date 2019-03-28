Врожденный порок сердца – не приговор: Как помогли малышу из Луганщины (Видео). Новости

В Украине ежегодно рождается более 4 тысячи детей с больным сердцем. И тянуть с операцией опасно для жизни. Так, семья Лях из Луганской области узнала об опасном пороке у маленького сына, когда обратились к кардиологу с затяжным бронхитом, одышкой и бледностью.

Для маленького Никиты даже коридоры больницы – игровая площадка без ограничений. «Он на месте не сидит, он любить там что-то покрутить», – говорит отец Евгений Лях.

Два года назад супруги Лях готовилось к появлению дочери. И на последнем обследовании их ждал сюрприз. «Нам на УЗИ сказали, что будет девочка, а потом мальчик получился», – вспоминает мать Светлана Лях.

Малыш родился абсолютно здоровым, но через несколько месяцев начал задыхаться. Простуда переросла в бронхит и ларингит, которые невозможно было вылечить. Диагноз родителей ошеломил. «У малыша врожденный порок сердца. Открытый артериальный порок. Как только ребенок начинает дышать, постепенно этот сосуд закрывается, у части деток этот сосуд не закрывается. Может приводить к серьезным проблемам», – рассказала эндоваскулярный хирург Национального института им. Амосова Наталья Ящук.

«Любая пневмония может закончится очень и очень плохо. Может умереть», – сказала мать мальчика.

В этом случае помочь может только имплантат – окклюдер. Но его стоимость – целое состояние. Ведь Евгений работает электромонтером в сельском районе Луганщины. И его зарплаты едва хватает на пропитание. «У меня минималка зарплата, у жены тоже, что там на ребенка – копейки. Это надо 100 лет собирать на этот окклюдер», – поделился отец мальчика.

За поддержкой родители обратились в Фонд Рината Ахметова. Никиту прооперировали щадящим эндоваскулярным методом. Устройство размером с монетку в 10 копеек заставит сердце работать правильно.

В операционной малыш был лишь полчаса, но родителям показалось, что целую вечность. Через два дня после операции Никиту выписали из больницы. Впереди у него – жизнь, полная возможностей.

За последние 4 года благодаря работе программы «Адресная помощь» поддержку на лечение, реабилитацию, и проведение операций получили более 6 тысяч детей.

Источник: ТК «Донбасс»