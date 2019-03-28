Идентификация в «Ощадбанке» создает дополнительные ограничения свободы передвижения переселенцев. Новости

Обязанность осуществления идентификации переселенцами в АО «Ощадбанк» каждые 6, а в некоторых случаях и каждые 3 месяца, создает законодательно необоснованные дополнительные ограничения свободы передвижения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

«Учитывая это, Уполномоченный подчеркнула органам государственной власти необходимость создания более благоприятных условий для граждан при пересечении КПВВ, улучшение медицинского обслуживания, а также обеспечения надлежащей работы мобильных отделений АО "Ощадбанк". В частности, требует решения вопрос о регистрации места проживания жителей временно оккупированных территорий. Граждане Украины, которые проживают (зарегистрированы) на временно оккупированной территории, не имеют возможности внести сведения о регистрации места проживания в паспортный документ при изменении места регистрации или получить справку о регистрации места проживания в случае оформления паспорта в форме ID-карты», – говорится в докладе.

По данным омбудсмена, отсутствие регистрации места жительства, как утверждают заявители, делает невозможным реализацию их прав, в частности, им отказывают в трудоустройстве, получении медицинских услуг и во время пересечения линии соприкосновения или административной границы. «Учитывая необходимость урегулирования очерченной ситуации Уполномоченным премьер-министру Украины было направлено обращение о принятии мер для определения процедуры регистрации места проживания указанной категории граждан в рамках действующего законодательства или разработки новых соответствующих механизмов. Граждане, которые временно выехали на временно оккупированную территорию, или в отношении которых имеется информация, полученная из различных источников, о длительном отсутствии (более 60 дней) по месту жительства, теряют право на реализацию своих прав как ВПЛ, ведь действие справки ВПЛ в таком случае отменяется . Таким образом, свобода передвижения ВПЛ ограничена по сравнению с другими гражданами Украины, что является дискриминацией», – отмечается в докладе.

Так, омбудсмен рекомендовала Кабинету министров Украины утвердить Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий. А Службе безопасности Украины (СБУ) отменить оформление разрешений для пересечения линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что согласно изменениям от 11 июля 2018 года, теперь должны проходить идентификацию и получатели социальных выплат.

Как сообщалось ранее, Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова продолжает бороться за соблюдение прав ВПЛ на надлежащие социальные и другие выплаты.

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