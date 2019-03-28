Пересечение линии разграничения: Омбудсмен рассказала о проблемах граждан. Новости

При пересечении линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) самым распространенным фактором беспокойства среди граждан является длительное ожидание в очередях. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Что касается других распространенных проблем, то, по информации омбудсмена, они в основном касаются инфраструктуры: плохое состояние дорог, пешеходной зоны или моста; проблемы с условиями ожидания и необходимости проходить большое расстояние. Кроме того, на КПВВ отсутствуют оборудованные автобусные станции: места для ожидания и расписания движения автобусов отсутствуют на всех КПВВ, кроме «Станицы Луганской». «Указанное привело к смерти более 50 человек с обеих сторон линии соприкосновения», – говорится в документе.

Так, КПВВ «Станица Луганская» является единственным в Луганской области и самым загруженным среди действующих пунктов пропуска. В апреле 2018 года при посещении КПВВ «Станица Луганская» Уполномоченным указано, что даже несмотря на то, что реконструкция, инициированная и профинансированная областной администрацией, значительно увеличила пропускную способность пункта, открытие еще одного КПВВ в области остается приоритетным вопросом.

«Реализация права на свободу передвижения у граждан Украины затруднена из-за вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Так, через 5 действующих КПВВ в 2018 году 13,62 млн граждан Украины осуществили пересечение линии соприкосновения», – говорится в докладе.

В частности, через КПВВ: «Гнутово» – 1,37 млн, «Майорское» – 3,08 млн, «Марьинка» – 3,24 млн, «Новотроицкое» – 2,96 млн, «Станица Луганская » – 3,25 млн. Отмечается, что количество таких пересечений из года в год увеличивается (8,569 млн – 2016 год, 11,842 млн – 2017 год).

Кроме того, как указано в докладе, пересечение линии разграничения остается физически сложной задачей для гражданских лиц. «Это бремя ложится на пожилых людей, которым необходимо ездить на подконтрольную правительству территорию не реже одного раза в 60 дней для того, чтобы сохранить свое право и доступ к пенсионным выплатам», – говорится в документе.

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