Как переселенка из Донецка создала в Мариуполе музыкальный центр для дошкольников . Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) переселенка из Донецка Лилия Сизон открыла детскую музыкальную студию «Тилли-Милли-Бом», которая успешно работает уже несколько лет. Лилия рассказала о том, ка создавала студию, передает «Gazeta.ua».

Лилия Сизон по специальности музыкальный педагог, психолог. В Донецке работала в детских центрах с дошкольниками. Проводила театральные игры, учила ритмике, также начала практиковать обучение музыке по уникальной немецкой системе – Орф-Шульверк. В 2014 году переехали в Мариуполь.

По ее словам, для открытия детской музыкальной студии развития нужно иметь деньги на аренду, музыкальные инструменты. Первыми клиентами могут стать знакомые и друзья. Но не стоит вкладываться в дорогую рекламу. Лучший рекламный ресурс – рекомендации других.

Студия была создана в 2016 году. «В Мариуполе в то время не было центров творческого развития для дошкольников. Музыкальные занятия вообще позиционировали как популярное направление. Провела первое занятие в коворкинге. Имела небольшой набор собственных инструментов. Дети приходили с родителями, вместе играли, пели и танцевали. Мы анонсировали еще несколько встреч, но большинство хотели бы посещать полноценный курс, а не просто разовые занятия, а для этого уже было нужно собственное пространство, – вспоминает Лилия.

Лилия осенью 2015 года закончила бизнес-курсы от ПРООН, финансируемые правительством Японии. Несколько месяцев разрабатывала бизнес план и готовилась к открытию своей детской студии.

За собственные сбережения она арендовала и меблировала помещения. Первое время пользовалась небольшим набором музыкальных инструментов (перкуссии). Такой тип инструментов помогает создать ритмический аккомпанемент и знакомит малышей с различными звуками. В 2016 году в музыкальную студию «Тилли-Милли-Бом» пришли первые ученики.

«Для меня было важно создать такие условия, в которых детям было бы удобно и комфортно, потому закупала качественные и безопасные для детей материалы и оборудование. Первые клиенты были среди новых знакомых. Процентов 80 – переселенцы из Донецка. Они искали такие занятия. Альтернатив в городе не было. Когда студия открывалась, проводила акцию бесплатного индивидуального занятия. Групп еще не было, не могла никуда пригласить. Вместе с ребенком и родителями что-то организовывали, играли. В общем, где-то 45 таких занятий провела. Только несколько отказались из-за особенности графика посещения детей», – говорит женщина.

Лилия практикует Орф-подход. Это система музыкального воспитания немецкого композитора и педагога Карла Орфа. На занятиях использует фольклор, коротенькие стихи, песенки, танцы, с которыми дети знакомятся в триединстве: речь, движение, музыка. Элементами таких занятий является игра, в которой и кроется обучение. Также, используется ритмизованная речь, хлопки, притопы и другие жесты, импровизация, элементарная драма. Используются различные дополнительные атрибуты и реквизит.

«В этом году взяла группу с малышами от года. Они занимаются с мамами. Дети в этом возрасте подпевают, любят двигаться и стучать не только по барабанам, но и по всему, что звучит. Песни-игры обязательно сопровождаем игрой на инструментах. Иногда малыши на занятии могут просто поиграть и послушать, как поют и музицируют мамы. В первую очередь для нас важно создать уникальную среду, в которой дети сами приобщаются к игре, начнут подпевать, некоторые говорят свои первые слоги или слова», – делится переселенка.

Лилия учит играть в орф-оркестре, в котором звучат как ударные и шумовые, так и инструменты, имеющие высоту звучания (ксилофоны, металлофон, глокеншпиль, блокфлейты). Благодаря грантам удалось докупить музыкальные инструменты: блокфлейты, барабаны (джембе), укулеле (маленькие гавайские гитары, – ред.).

«Беру разные стихи или детские песенки и знакомлю детей в игре с чувством фразы, темпоритмом, паузами с помощью различных атрибутов, через движение. Например, стихотворение о пауке. Делаем паутинку, с которой дети двигаются по кругу. В заключение каждой фразы паутинка взлетает вверх или вниз по тексту, а дети меняют направление движения, таким образом чувствуют окончания фразы. Кто-то играет паука, сидящего под паутинкой и озвучивает шейкером плетения. "Маленькие мушки" попадают в паутину в конце песенки а определенном составе. Это воспитывает навык начинать и заканчивать вместе игру в оркестре», – говорит Лилия.

Сейчас есть 5 групп по 6-8 детей в каждой. Группы посещают дети от 4 лет до 7 лет. Отдельно занимается с детьми с различными психологическими особенностями. Занятия длятся 60 минут.

«На занятиях даем полную свободу, создаем атмосферу для свободных экспериментов. Конечно, есть комплекс обязательных правил, есть элементы, которые следует повторять за мной. Но нет теории, только практика и игра. Ребенок должен получать удовольствие, быть радостным, быть собой. Только тогда будет готов учиться, занятия строятся по принципу вдох-выдох. После активных упражнений даю спокойные, тогда дети не устают. Самое интересное начинается после занятия. Даже самые маленькие берут различные инструменты и пытаются играть. Иногда вечером задерживаемся и музицируем с родителями», – поясняет переселенка.

В будущем Лилия мечтает о большой студии, где будет учить детей музыке, танцу и креативном движениям, неотъемлемому элементу орф-подхода, театральному и изобразительному искусству.

«Хотела бы расшириться. Но большая проблема с преподавателями, не могу найти специалиста. Надо, чтобы человек имел не только профессиональные знания, но и учился орф-подходу, был влюблен в свое дело и любил детей, интересовался психологией развития ребенка и мог подать материал в игровой форме», – рассказывает Лилия.