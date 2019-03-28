Через КПВВ «Марьинка» пограничники не пропустили партию женской одежды. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники за минувшие сутки пресекли попытку незаконной перевозки через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) женской одежды на почти 15 тыс. грн. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского пограничного отряда, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка", помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины женской одежды с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

Отмечается, что товар на общую сумму почти 15 тыс. грн был изъят представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Помимо этого, на КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» пограничники зафиксировали два случая, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения.

«На такое предложение лица получили от пограничников категорический отказ. Кроме того, в адрес Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"», – уточнили в Госпогранслужбе.