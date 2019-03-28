Свыше миллиарда: Эксперты рассказали, сколько кандидаты в президенты потратили на свои кампании (Фото, видео). Новости

По данным Комитета избирателей Украины, претенденты на пост президента потратили в ходе предвыборных кампаний 1 млрд 273 млн грн. Две трети этих средств пошли на рекламу и агитацию, передает телеканал «Украина».

КИУ уточняет, что 800 млн грн пошло на рекламу и агитацию в СМИ. Больше всего «потратились» лидеры президентской гонки. И вполне законно. Потому что в Украине нет никаких ограничений по расходам.

«Законом Украины не предусмотрено ограничение размера избирательного фонда кандидата на пост президента. Как, собственно, и отсутствуют какие-либо требования по структуре использования средств в период предвыборной агитации», – отмечает член ЦИК Татьяна Юзькова.

В этой связи в Комитете избирателей предлагают законодательно ограничить расходы на политическую рекламу. Или вообще запретить ее, как в Великобритании, Португалии и Франции. Мол, тогда кандидаты станут ближе к избирателям.

«Де-факто могут соревноваться не программы, не стратегия, не кандидаты, не живые люди, а режиссеры роликов, пиар-компании, которые придумывают яркие эмоциональные лозунги. И таким образом выборы сдвигаются фактически в виртуальную реальность, когда нет прямой дискуссии», – комментирует гендиректор ВОО «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

При этом, сколько средств потратил каждый претендент, может узнать любой гражданин. Финансовые отчеты – в открытом доступе на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции. Здесь впервые подробно указано, кто и какие суммы передавал политикам. Контролируют это совместно НАПК и Центризбирком.

«Впервые в рамках выборов президента Украины двумя органами осуществляется такой мониторинг избирательных фондов. Это очень общественно важная часть избирательного процесса», – подчеркивает председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Интересно, что Петр Порошенко наполнял фонд только из собственных средств. Юлия Тимошенко – исключительно за счет своей партии. Поэтому в их отчетах нарушений не увидели, как еще у 20-ти претендентов. У 17-ти нарушения обнаружили – это и неправильное оформление отчетов и получения взносов от лиц, имеющих налоговый долг, что запрещено законом.

«Закон "О выборах Президента Украины" передает обязательства распорядителю избирательного фонда. Если он узнал, что средства были получены с налоговым долгом (это единственное ограничение, которое на сегодняшний день было), то он обязан был перечислить соответствующие средства в государственный бюджет», – говорит член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Многие кандидаты не знали об этом ограничении. В результате вынужденно пополнили госбюджет более чем 1 млн 700 тыс. грн. Ответственность за такие нарушения лежит на обеих сторонах.

«Если человек по неосторожности перечислил средства, а при этом имел непогашенный налоговый долг, то это административная ответственность – человек должен заплатить штраф. Если человек знал, что у него есть непогашенный налоговый долг, но все равно перечислил деньги кандидату, то это уголовная ответственность: максимальный срок – это ограничение свободы до 2 лет», – подчеркивает аналитик ВОО «Комитет избирателей Украины» Денис Рыбачок.

А 7 претендентов в ходе кампании вообще не показали расходов.

«Среди известных фамилий – Роман Насиров, Александр Данилюк, господин Габер. По финансовому отчету – просто нулевые расходы. Это может свидетельствовать о том, что в Украине процветает разновидность бизнеса, когда кандидаты регистрируются исключительно для того, чтобы быть техническими кандидатами», – акцентирует гендиректор ВОО «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

Эксперты говорят, что технические представители таких кандидатов в избирательных комиссиях могут не только подыгрывать другим претендентам, но и фальсифицировать результаты выборов. Поэтому на них 31 марта должно быть сосредоточено особое внимание наблюдателей и общественности.