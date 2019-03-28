Житель Мариуполя незаконно выловил рыбы на 32 тысячи гривен. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские разоблачили местного жителя, который занимался незаконным выловом рыбы. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

Так, мужчина рыбачил в Кальмиусском районе города у реки Кальмиус. «При проверке документов полицейские установили местного жителя, 1956 года рождения, и обнаружили у него почти полсотни рыб, которые были выловлены незаконным орудием – подъемными ловушками», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина успел выловить 48 пеленгасов, стоимость которых превышает 32 тыс. грн. Следователи направили обвинительный акт по данному факту в суд.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.