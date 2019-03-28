Убытки в 282 тыс. грн: На Луганщине будут судить подрядчика за растрату средств. Новости

В Луганской области будут судить директора строительного предприятия за злоупотребление полномочиями, что привело к убыткам на сумму свыше 282 тыс. грн. Об этом сегодня,28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Луганской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя подрядной организации по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году одним из районных территориальных медицинских объединений Луганской области заключен договор подряда с директором строительного предприятия региона на проведение ремонтных работ.

Как отмечается, коммунальное учреждение перечислило необходимые средства на счет подрядчика на приобретение строительных материалов, однако объем предварительно согласованных работ в установленные договором сроки не были выполнены.

«Вследствие злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права территориальной громаде нанесен имущественный ущерб в размере более 282 тыс. грн», – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что во время досудебного расследования подозреваемым возмещена сумма причиненного ущерба в полном объеме.

Согласно санкции ч. 2 ст. 364-1 УК Украины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 шести месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.