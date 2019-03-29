«Наши папы – бравые солдаты»: В «ДНР» разработали пособие для дошколят (Фото). Новости

В «ДНР» разработали методическое пособие «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», электронная версия которого опубликовано на сайтах «республиканских ведомств».
«В пособии собраны рассказы для детей на морально-этические темы, игровые этюды, проблемные ситуации, сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры…Пособие предназначено для педагогов дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста», – говорится в аннотации к изданию.
Авторы пособия отмечают, что «все чаще психологи и педагоги акцентируют внимание в обедненной коммуникации, в недостаточном развитии нравственно-эмоциональной сферы детей». И пытаются предложенными методами скорректировать поведение детей, «чтобы решение задач социально-нравственного воспитания обеспечили нормы нравственного поведения ребенка в соответствии с целевыми ориентирами государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
В целом, миссия педагогов не вызывает вопросов – научить ребенка быть вежливым, щедрым, отзывчивым, не допускать или правильно разрешать конфликтные ситуации, различать плохое и хорошее, откорректировать взаимоотношения в семье.
Однако в средствах реализации целей предусмотрены:
- «знакомство детей с защитниками родного края, как пример высокого патриотизма в виде рассказа с использованием видеофильмов, художественной литературы по ознакомлению с окружающим перед празднованием Дня защитника Отечества, Дня Победы»;
- в мае ко «дню республики» – знакомство детей с понятием «Родина», развитие у них «патриотических чувств, воспитывать желание сохранять и оберегать родные места».
Также поставленные цели по отрегулированию взаимоотношений в семье предлагается решать «благодаря совместным формам работы дошкольного учреждения и семьи», среди которых:
- конкурс рисунков «Моя республика» (участвуют и родители, и дети);
- совместные мероприятия детей и родителей, например, «Наши папы – бравые солдаты»;
- активное участие родителей в проекте «Спасибо деду за Победу!».
«На наш взгляд, такое сотрудничество дошкольного учреждения и семьи способствует всестороннему и гармоничному развитию личности детей, обогащению социально-нравственного опыта, формированию необходимых нравственных качеств для жизни в современном обществе, воспитанию патриотов своей Родины», – резюмируют авторы пособия.
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