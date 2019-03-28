В зоне ООС за сутки задержали 5 человек, причастных к НВФ. Новости

На Донбассе за прошедшие сутки, 27 марта, правоохранители задержали 5 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил пресекли 832 правонарушения административного характера. В отделы полиции были доставлены пять граждан, подозреваемых в участии в составе вооруженных формированиях Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Также, по информации ООС, в течение суток правоохранителями раскрыто 34 преступления, среди которых 4 связанны с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Были изъяты 13 гранат различного назначения, гранатомет, противотанковая мина, тротил, пластид и 150 боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

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