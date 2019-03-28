Украина выбирает президента: Кандидаты обещали покончить с радикализмом и праздновать 9 Мая (Видео). Новости

Сегодня, 28 марта, топ-темами кандидатов в президенты были – установление мира, экономический рост и сохранение природных ресурсов, передает телеканал «Украина».

Олег Ляшко во время визита на Житомирщину предлагал экспортировать не сырье, а готовую продукцию. Считает, что так создадим новые рабочие места, будем больше зарабатывать, и преодолеем бедность. А значит, страна откажется от кредитов. Ляшко убежден, что украинский лес надо восстанавливать, потому способствовал принятию моратория на вывоз леса-кругляка. А сейчас он добивается принятия закона о запрете вывоза дров, под которыми маскируют контрабанду леса.

«Я запрещу вывозить из Украины сырье. Никакого сырья – только готовую продукцию. Не металлолом, не зерно, древесину, а изделия из металла, хлеб, муку, крупы, мебель и иную продукцию, тогда сможем зарабатывать в сотни раз больше, чем сегодня. Нужно навести порядок с этим варварской вырубкой леса. Закон требует изменений: вырубают одно дерево – должны посадить два, чтобы восстановить наши лесные насаждения, чтобы дети их не на картинке видели, а в реальности. И ключевое, это рабочие места, восстановление деревообработки и мебельной промышленности в Украине», – считает он.

***

Петр Порошенко призывает украинцев защитить реформы и достижения прошлых 5-ти лет. Сегодня он встретился с общественностью Дрогобыча. Политик считает: именно сейчас есть почва, чтобы обеспечить украинцам достойную жизнь.

«Господь нам вернул уникальную возможность – построить Украинское государство. Мы выстояли от русского нашествия. Мы создали армию, мы обеспечиваем экономический рост. И никакой Путин нас не остановит. И никакая 5-я колонна, которая внутри будет пытаться расколоть наше единство, – ничего у них не получится. А еще олигархи, которые украли миллиарды и бежали из страны, при этом думают, что они за ниточки будут регулировать своих марионеток», – отметил Порошенко.

***

Юлия Тимошенко во время визита на Николаевщину обещает вернуть мир, возродить Донбасс и перезапустить экономику Украины. Говорит, что достичь этого можно путем переговоров с лидерами стран – гарантов Будапештского меморандума. Эти же государства войдут и в фонд возрождения Донбасса.

«С частью лидеров, особенно западного мира, я знакома лично и могу сказать, что не только мир, и не только Донбасс будет возвращен в Украину. Также ведутся переговоры о создании фонда развития и возрождения Донбасса. Первый шаг, который должен сделать новый президент – немедленно собрать за столом переговоров президентов и премьеров стран – гарантов Будапештского меморандума, и начать не фейковый, а настоящий переговорный процесс», – уверена Тимошенко.

***

Приоритетные задачи для Александра Вилкула – экономическое и промышленный рост. Сегодня он собрал масштабный форум в Кривом Роге. Оппозиционер знает, как быстро обеспечить мир в Украине, поднять зарплаты и пенсии. А пошаговый план действий уже представил в своей программе.

«Люди понимают, что я могу быстро обеспечить мир, поднять экономику, дать высокий уровень заработных плат, достойные пенсии, достойный уровень жизни. Никто никого в стране не будет угнетать. Мы будем праздновать 9 Мая. Все смогут говорит на том языке, на котором мама пела колыбельные. Мы покончим с радикализма. У меня сильная программа: четко все выверено по датам и по действиям. У меня сильная команда», – сказал он.