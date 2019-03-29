Более 100 тыс. грн: На Луганщине за взяточничество задержали чиновника Госслужбы по вопросам труда. Новости

На Луганщине при получении очередной взятки задержали начальника Главного управления Государственной службы по вопросам труда в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске (Донецкая обл.), при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Луганской области на систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГБР, по предварительной информации, начальника Госслужбы по вопросам труда систематически требовал и получал взятки от должностных лиц предприятий угольной промышленности Луганской области за отсрочку сроков для устранения нарушений, касающихся охраны труда, которые он обнаружил на этих предприятиях.

В целом, чиновник получил взяток на более чем 100 тыс. грн.

Вчера, 28 марта, при получении очередной взятки в 8 тыс. грн чиновник был задержан в своем служебном кабинете. Вещественные доказательства и деньги были изъяты правоохранителями.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и избрании ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи, правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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