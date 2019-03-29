Апостроф не ставится: Особенности оформления пропуска в зону АТО / ООС. Новости

При оформлении электронных пропусков для пересечения линии разграничения в полях ФИО апостроф не используется. Об этом «Донецким новостям» сообщил дежурный сотрудник Координационной группы ОТУ «Луганск» при Старобельском отделе полиции ГУНП в Луганской области.

Отметим, что проблема с апострофом существовала изначально с момента создания «Реестра разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО» (https://urp.ssu.gov.ua), и сохраняется по сей день.

Например, нужно внести данные «Мар'їн Дем'ян В'ячеславович».

Раньше их можно было набрать в текстовом редакторе, скопировать и вставить в соответствующие поля. При вставке система апострофы не отображала, но была надежда, что она их сохраняет «внутри себя».

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После последнего обновления «Реестра разрешений..» уже нельзя применить принцип «скопировать – вставить» при заполнении основных полей. При попытке – система сообщает о запрете.

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Теперь те же ФИО нужно набирать вручную. Но при попытке набрать апостроф – ни один из способов его ввода не срабатывает. Система сообщает, что «в цьому полі доступні лише українські літери та знак "-"».

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«Если при написании в украинском языке в фамилии, имени или отчестве используется апостроф, то при оформлении данных в пропуске вы его не ставите. Апостроф просто не ставите», – пояснили нюансы системы в Координационной группе ОТУ «Луганск»

В итоге, «Мар'їн Дем'ян В'ячеславович» нужно вводить как «Марїн Демян Вячеславович»:

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Как сообщалось ранее, пропуска, заявки на которые поданы с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными, т.е. их теперь не нужно будет продлевать.

Также отмечалось, что невозможно восстановить аккаунт в «Реестре разрешений..», который был ранее привязан к российской электронной почте – @yandex.ua, @mail.ru, @rambler.ru и пр. В данном случае нужно создавать новый аккаунт с привязкой к иному почтовому ящику.

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