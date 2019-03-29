В зоне ООС проверяли боевые позиции на переднем крае (Фото). Главная

В период с 18 по 28 марта под руководством командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялись проверки боевой службы на позициях, расположенных на переднем крае. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Осуществлены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделений разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Командующий Объединенных сил проверил готовность сил и средств бригад на всех угрожаемых направлениях, изучил положение и характер действий противника непосредственно на переднем крае.

По состоянию на 29 марта во всех подразделениях, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, усилена бдительность и ведение разведки, уточнен порядок огневого поражения противника при проведении им провокаций, локальных наступательных действий и в случае более существенного обострения.

В штабе отметили, что Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по сдерживанию незаконных вооруженных формирований. Со всеми силами и средствами проведены мероприятия взаимодействия, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.