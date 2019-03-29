В «ДНР»: В Шахтерске местные жители хранили боеприпасы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) сотрудники «полиции» выявили 3 факта хранения боеприпасов местными жителями и 1 факт сбыта оружия. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сотрудники «МВД» изъяли у местных жителей гранату типа Ф-1 с запалом УЗРГМ, 3 детонатора, которые были направлены на экспертизу.

«Также сотрудниками уголовного розыска установлено, что 44-летний местный житель незаконно сбыл гладкоствольное охотничье ружье», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что «нарушители будут привлечены к ответственности».

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