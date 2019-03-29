С КПП «ДНР» «скорая» увезла мужчину и женщину. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины, на КПП «ДНР» в Александровке и в Еленовке, медпомощь потребовалась женщине и мужчине. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 28 марта медпомощь понадобилась женщине 1965 города рождения на КПП «ДНР» «Александровка». У женщины резко ухудшилось самочувствие, после оказания первой помощи на КПП она была передана сотрудникам «скорой медицинской помощи». Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение г. Донецка.

В тот же день на КПП «ДНР» «Еленовка» были проведены реанимационные мероприятия: резко ухудшилось самочувствие у мужчины 1948 года рождения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение г. Докучаевск.

Напомним, на КПП «Еленовка» 27 марта у мужчины 1941 года рождения резко ухудшилось самочувствие с последующей гипогликемической комой.

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