В ОБСЕ сообщили о смерти мужчины недалеко от блокпоста НВФ у Станицы Луганской. Новости

Неподалеку от блокпоста незаконных вооруженных формирований (НВФ) в пункте пропуска в Станице Луганской (Луганская обл.) утром 27 марта умер мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 28 марта.

Известно, что мужчина шел на подконтрольную украинским властям территорию.

«На расстоянии 100 м севернее блокпоста вооруженных формирований, расположенного к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что на земле лежало прикрытое тело мужчины. Член вооруженных формирований сообщил им, что утром 27 марта скончался мужчина в возрасте около 60 лет, после того как он прошел через блокпост вооруженных формирований в направлении подконтрольных правительству районов. Спустя около 2 часов член вооруженных формирований сообщил команде СММ, что тело умершего перевезут на фургоне в Луганск для дальнейшей экспертизы», – сказано в отчете.