Не как все: Как голосуют в Антарктиде и в армии. Новости

В день президентских выборов 31 марта участок для голосования будет организован даже на украинской станции «Вернадский» в Антарктиде, сообщает «Сегодня».

«ЦИК утвердила число голосующих на станции в Антарктиде, речь идет о 34 украинцах. Полярникам на электронную почту станции будут высланы скан-копии бюллетеней, там они будут распечатаны. У полярников для этого есть принтер. Голосование будет тайным, как и на обычном участке. Что касается кабинки для голосования, в прошлые годы зимовщики сооружали ее из перевернутого стола, к которому прикрепляли ширму. Копии бюллетеней полярники будут опускать в самодельную урну. На станции будет своя избирательная комиссия, которая при всех зимовщиках будет подсчитывать голоса. Затем будет составлен протокол, который они отсканируют и пришлют по электронной почте в ЦИК в этот же день – 31 марта. Оригинал протокола с мокрой печатью вместе со скан-копиями избирательных бюллетеней отправят первым же судном. Эти документы попадут в ЦИК ориентировочно только в 10-х числах апреля» – рассказала изданию коммуникационный менеджер Национального антарктического центра Елена Зварич.

По словам Елены Зварич, проголосовать успеют лишь те полярники, которые сейчас находятся на станции.

«Те, кто полетит им на смену, участники 24-й экспедиции, по всей вероятности, будут еще в пути», – уточнила она.

Журналисты разыскали полярников, которые голосовали на президентских выборах в 2010 году.

«На моей памяти были не одни выборы на станции. Комиссия у нас была огромная – в ней заседали более половины полярников! Привели себя в порядок, нарядно оделись. Из старого протекающего аквариума сделали урну. Помню, что сбоку на нее для красоты приклеили какую-то картинку с пингвином», – рассказал 46-летний харьковчанин, инженер Богдан Гаврилюк, который отправится на станцию уже в восьмой раз.

Его коллега 51-летний врач Валерий Семенюк из Винницкой области добавляет, что день выборов на станции был далеко не будничным.

«Это приравнивалось к празднику, повар приготовил сладкий стол. Мы надевали костюмы, явка была 100%-ная. Помню, кто-то один тогда проголосовал против всех», – вспоминает Валерий.

Полярники признаются: они были рады тому, что вся предвыборная кампания и назойливые агитаторы были от них на расстоянии 15 тыс. км, и не приходилось отвлекаться от работы.

Слабовидящие и незрячие украинцы смогут проголосовать, как и в прошлые годы, с помощью сопровождающего, которому доверяют. Как рассказала одна из членов Украинского общества слепых Любовь Красноштан, она, как и многие другие, кто не игнорирует выборы, голосует на выборах с помощью своего мужа.

«Согласно букве закона, каждый незрячий человек имеет право зайти в кабину с сопровождающим. Об этом должны знать все, кто задействован в процессе, – члены комиссии, наблюдатели. Считаю, что выпускать бюллетени со шрифтом Брайля – это ерунда. Ведь никто не сможет предвидеть, сколько на участок придет незрячих людей. Лично я прихожу на выборы с мужем и голосую с его помощью. Показываю на участке свое удостоверение, что состою в УОС. Претензий из-за этого не было никогда. Ну а в кабинке голосования просто сообщаю супругу за кого поставить галочку. Кстати, накануне выборов мы напоминаем избирательным комиссиям, чтобы они учли то, что голосовать придут незрячие и чтобы нас не хватали за руки-ноги», – сказала Любовь Красноштан.

В армии тоже готовятся к выборам. Голосовать будут прямо в воинских частях и даже на передовой. Для этого в Минобороны предусмотрели специальные палатки – по две на каждый участок. Кроме того, ведомство уже выделило и другое имущество: столы, средства освещения, печи для отопления и другое. Всего в зоне проведения ООС таких спецучастков будет 80: в Донецкой области – 65 участков в 10 избирательных округах, в Луганской области – 14 участков в 6 избирательных округах. Еще один специальный избирательный участок образован на территории Львовской области. По данным ЦВК, ориентировочное количество граждан, которое проголосует на таких участках, – 47 тысяч человек.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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