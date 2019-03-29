Комендантский час именно для таких происшествий: В Донецке обворовывают машины (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке ночью беспрепятственно действуют автоворы. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Так, в ночь с 27-го на 28-е марта неизвестные разбили стекло и сняли аккумулятор в автомобиле «Ваз-2106» в Пролетарском районе Донецка:

Владелец обворованной машины сообщил, что ему известно и об иных подобных случаях.

22 марта в том же районе из машины «Ваз-2109» были похищены автомагнитола и акустика:

В комментариях дончане высказывают свои предположения о том, кто мог совершать кражи во время комендантского часа:

Александр: «Если после одиннадцати похитили, то догадываюсь кто»;

Руслан: «Разбойники-бандиты»;

Владимир М.: «Дык у нас только "менты" по ночам шарятся свободно. П**оры в погонах и разворовывают»;

«Северус»: «Мне одному кажется, что комендантский час у нас именно для таких происшествий?»;

Владимир Д.: «Ты только сейчас это понял?... Ополчению мало платят, вот они и покрывают»;

«Fortino»: «В шохе дверь открывается любой отверткой, а капот – просто потянуть за трос. Зачем стекло бить? Скорее всего, шпана районная, на бутылку не хватило».

Напомним, жители Донецка жалуются, что неизвестные снимают колеса с машин.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых госномеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4 081 грн), но в среднем – 400-1000 грн. За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

Данный вид краж возобновился в «ДНР» в 2018 году.

В соседней «ЛНР» вора автономеров приговорили к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. (6 757 грн по местному курсу).

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