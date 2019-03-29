Из «ДНР» запретили вывозить зерно. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «депутаты ДНР» приняли «постановление» о запрете вывоза зерна. Об этом сообщает пресс-служба «совета министров ДНР».

28 марта принято «постановление» «О временном запрете вывоза за пределы таможенной территории ДНР некоторых сельскохозяйственных культур».

Как уверяют в «республике», такие меры приняты «для обеспечения продовольственной безопасности ДНР в условиях воздействия ряда объективных и субъективных факторов в отрасли сельского хозяйства и на рынке зерна пшеницы и ячменя».

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сократили объемы выпечки социального хлеба – в три раза.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в декабре 2018 года на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам. В «правительстве» в ситуации обвинили спекулянтов.

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