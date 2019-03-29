Пожар на Донетчине: Пострадал мужчина. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) вечером 28 марта в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Оборонной в Краматорске поступило спасателям в 19:41.

Прибыв на место происшествия огнеборцы выяснили, что пожар произошел в летней кухне. В результате происшествия пострадал мужчина, 1961 года рождения.

«Мужчине была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался», – рассказали в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован в 20:19. Его причина устанавливается.