С начала года в Украине пропали без вести более 1,2 тыс. человек. Новости

За январь-февраль 2019 года в Украине без вести пропал 1281 человек. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины, в ответ на запрос «УНН».

«В течение двух месяцев 2019 года в государственный розыск объявлено 1281 лицо, которые пропали без вести», – говорится в сообщении.

В ответе отмечают, что по состоянию на конец февраля 2019 года без вести пропавшими остаются 5979 человек, розыск которых в настоящее время проходит в рамках оперативного учета.

На протяжении прошлого года в Украине без вести пропало 8692 человека.