Сводка из зоны ООС за 28 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществляли обстрелы:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Гнутово;

из подствольных гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из крупнокалиберных пулеметов – у Опытного;

из крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь:

из минометов калибром 82 мм – вблизи Крымского;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы украинских позиций не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 75 единиц. Под огнем оказались поселок Спартак на севере Донецка и поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.); Докучаевск. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ДНР» также уверяют, что «5 домов повреждены в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка в результате утренних обстрелов со стороны украинских силовиков. Осколками посечена кровля домов и повреждено остекление».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое, Логвиново и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».