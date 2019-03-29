Более половины населения Украины доверяют экзитполу, – опрос. Новости

Согласно опросу*, 85% респондентов намерены принять участие в выборах президента Украины – 62% в этом уверены и еще 23% примут участие «скорее всего». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Ирина Бекешкина.

«Очень важно, что большинство граждан доверяют результатам будущего экзитпола – 55% доверяют, не доверяют 35%. Очень важно, что избиратели всех рейтинговых кандидатов в масштабах 50-60% и выше, доверяют. Не доверяют, в основном те, кто не хочет идти на выборы», – сказала она.

«В изменение ситуации в лучшую сторону вследствие президентских выборов верят 56% граждан. В основном не верят те, кто на выборы не собирается идти», – добавила Бекешкина.

Согласно опросу, одной из наибольших готовность участвовать в выборах оказалась среди молодежи до 30 лет: уверены в своем участии в выборах 49% и примут участие «скорее всего» – 25%, а наибольшую готовность социологи зафиксировали среди граждан старше 60 лет – 68% и 22% соответственно. Среди регионов наивысшую готовность принять участие в выборах выразили респонденты из западного региона, ниже – на востоке Украины.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива совместно с КМИС с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на подконтрольных украинским властям территориях.

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